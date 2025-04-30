От святых до ведьм и колдунов: какие праздники отмечают 30 апреля в РФ и мире

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

В РФ 30 апреля День пожарной охраны, а в Европе Вальпургиева ночь

От святых до ведьм и колдунов: какие праздники отмечают 30 апреля в РФ и мире

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Последний день апреля оказался щедр на разноплановые события.

Впереди — последний месяц весны. А пока — последний день апреля, наполненный поводами для празднования. Причем в России и в других странах поводы эти кардинально друг от друга отличаются. Так какие же важные события происходят в мире 30 апреля? Об этом рассказали авторы нового материала URA.RU.

Православные праздники 30 апреля

Верующие в этот день вспоминают преподобного Зосиму, игумена и одного из основателей Соловецкого монастыря, жившего в XV веке. Преподобный прославился своей мудростью и духовной силой, к нему обращаются с молитвой, когда ищут подкрепления веры и терпения. Кроме того, 30 апреля — день памяти мученика Симеона Ктезифонтского, жившего в Персии в IV веке. В период гонений христиан он подвергся нечеловеческим пыткам, но не отрекся от Христа. После мученической смерти обрел статус святого.

Также в России православные христиане в конце апреля чествуют преподобного Акакия. Его родители долго молили о ребенке, пообещав Христу, что наследник посвятит жизнь Богу. И исполнили обет, Акакий управлял епархией Мелитины. Еще 30 апреля — день Зосимы Пчельника, покровителя пчеловодов. Считается, что именно в эту дату пчелы окончательно просыпаются после зимы, а людям пора приводить в порядок пасеки.

В России отмечается День пожарной охраны

Праздник огнеборцев учрежден указом президента от 1999 года. Именно в этот день в 1649 году русский царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой профессиональной пожарной службы в стране. Традиционно в честь пожарных во всех регионах проходят демонстрации специальной техники и учения.

В Европе тем временем просыпаются ведьмы и колдуны

В ночь на 1 мая отмечается один из старейших европейских праздников. В Вальпургиеву ночь, согласно древним верованиям, пробуждалась нечистая сила, а ведьмы устраивали шабаши на вершинах гор. Чтобы не стать их жертвами, люди разжигали костры и шумели что есть сил — устраивали народные гуляния и танцы. Считалось, что это отпугивало колдунов. По сей день уже не такая суеверная Европа остается верна традициям, хотя от вторженцев их дома давно охраняют не костры, а полицейские.

Джаз и свечи — некоторые праздники 30 апреля подходят друг другу

День джаза в последний день апреля был утвержден ЮНЕСКО в 2011 году. Музыканты во всем мире таким образом стремятся напомнить обывателям о ценности жанра, необходимости объединения континентов с помощью их искусства. В разных странах артисты устраивают фестивали, концерты и мастер-классы, рассказывают об истории джаза и его современных тенденциях.

Согреть музыкальный вечер теплом свечи как будто даже необходимо. И вот вам еще один праздник — Международный день свечника как раз сегодня. Можно подарить свечу другу или любимому человеку, добавить живого огня в семейный ужин.

Знаменитости, рожденные в последний день апреля

Кроме прочего, 30 апреля на свет появились заметные деятели науки и искусства. В их числе немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, чешский писатель Ярослав Гашек, прекрасные актрисы Кирстен Данст и Галь Гадот, а также король российской эстрадной сцены Филипп Киркоров. Народному артисту РФ исполняется 57 лет.

Возраст, к слову, не мешает ему продолжать активную творческую деятельность. Киркоров славится эффектными шоу, и они порой бывают даже опасными! Как ранее сообщал 5-tv.ru, во время недавнего представления в Петербурге Филипп Бедросович чуть не загорелся на подвесной конструкции, с которой не мог сбежать.

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