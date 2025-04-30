Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны

Накануне глава «Роскосмоса» подчеркнул, что естественный спутник Земли должен стать вторым опорным пунктом в освоении космоса.

Отечесвенные аппараты могут оказаться первыми в районе Северного полюса Луны, считает научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. В разговоре с «Известиями» академик РАН прокомментировал заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова о лунной программе России.

Накануне Баканов заявил, что РФ планирует запустить к Луне шесть аппаратов — как орбитальных, так и посадочных. В том числе для дистанционного зондирования — «Луну-26», «Луну-29», а для контактных исследований — посадочные модули «Луна-27» № 1 и № 2, «Луна-28», «Луна-30». Покорение Луны глава «Роскосмоса» назвал одним из крупнейших космических вызовов со времен полета Юрия Гагарина.

«Амбициозный проект, который, что важно, включает в себя не только изучение, но и начальные этапы освоения спутника», — отметил Зеленый.

Он считает, что своим заявлением Баканов поддержал предложение отправить один модуль на территорию лунного Южного полюса, где уже побывали иностранные экспедиции, а второй — в пока еще не изученные посадочными модулями окрестности Северного полюса. Таким образом Россия может оказаться первой на этой стороне Луны.

В прошлом году в РАН предложили «Роскосмосу» отправить не одну, а две станции «Луну-27» под шифрами «а» и «б» — на Южный и Северный полюса естественного спутника Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве завершился научный эксперимент, где шесть добровольцев — четыре женщины и двое мужчин — год прожили в макете «лунного» корабля и отработали психологическое взаимодействие во время полета.