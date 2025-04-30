Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 182 0

Академик Зеленый назвал лунную программу России амбициозной

Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Накануне глава «Роскосмоса» подчеркнул, что естественный спутник Земли должен стать вторым опорным пунктом в освоении космоса.

Отечесвенные аппараты могут оказаться первыми в районе Северного полюса Луны, считает научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. В разговоре с «Известиями» академик РАН прокомментировал заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова о лунной программе России.

Накануне Баканов заявил, что РФ планирует запустить к Луне шесть аппаратов — как орбитальных, так и посадочных. В том числе для дистанционного зондирования — «Луну-26», «Луну-29», а для контактных исследований — посадочные модули «Луна-27» № 1 и № 2, «Луна-28», «Луна-30». Покорение Луны глава «Роскосмоса» назвал одним из крупнейших космических вызовов со времен полета Юрия Гагарина.

«Амбициозный проект, который, что важно, включает в себя не только изучение, но и начальные этапы освоения спутника», — отметил Зеленый.

Он считает, что своим заявлением Баканов поддержал предложение отправить один модуль на территорию лунного Южного полюса, где уже побывали иностранные экспедиции, а второй — в пока еще не изученные посадочными модулями окрестности Северного полюса. Таким образом Россия может оказаться первой на этой стороне Луны.

В прошлом году в РАН предложили «Роскосмосу» отправить не одну, а две станции «Луну-27» под шифрами «а» и «б» — на Южный и Северный полюса естественного спутника Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве завершился научный эксперимент, где шесть добровольцев — четыре женщины и двое мужчин — год прожили в макете «лунного» корабля и отработали психологическое взаимодействие во время полета.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
2:58
Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт
2:40
Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
2:21
В Петербурге прошли обыски в медвузе в связи с «покупкой» экзаменов
2:01
Вынесен приговор агенту СБУ, пытавшемуся отравить российских летчиков
1:44
В Госдепе США пригрозили выходом из переговоров по Украине

Сейчас читают

Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
Выбирайте сердцем, но не теряйте голову: прогноз Таро на май 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака