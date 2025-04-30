Григоренко: Глобальный цифровой форум будет инструментом обмена практиками

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 32 0

Ключевыми темами обсуждения станут перспективные технологии и развитие ИИ.

Григоренко: Глобальный цифровой форум будет инструментом обмена практиками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глобальный цифровой форум поможет распространить опыт и обменяться лучшими практиками цифровой трансформации между российскими и международными экспертами. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Главными темами на повестке форума станут — перспективные технологии и развитие искусственного интеллекта (ИИ), преодоление цифрового разрыва между странами мира, а также эффективные методы для обмена опытом между ними.

«Такие площадки, как Глобальный цифровой форум становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации», — цитирует Григоренко пресс-службой Правительства РФ.

Вице-премьер добавил, что цифровые технологии сегодня стали неотъемлемой частью повышения эффективности процессов во многих сферах жизни россиян — от госуправления и оказания госуслуг в электронном виде, до медицины и создания дополнительных возможностей в образовании. Григоренко отметил, что российские IT-решения, социальные платформы, аудиовизуальные сервисы постоянно развиваются и востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о мерах защиты россиян от мошенников.

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