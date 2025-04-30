Не только карьера, но и личная жизнь: актер Котлярский благодарен роли Карпова

По его словам, история бывшего подполковника окончательно завершилась.

Актер театра и кино Владислав Котлярский признался, что до сих пор благодарен судьбе за свою роль бывшего подполковника милиции Станислава Карпова. Стоя в окружении супруги и троих дочерей, он рассказал, что именно этот проект помог ему добиться успеха не только на профессиональном поприще, но и на личном фронте.

На вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, скучает ли актер по своей первой по-настоящему звездной звездной роли, Котлярский ответил, что у него особое отношение к тем временам.

«Я не то, чтобы скучаю, потому что мы про него рассказали все и снимать дальше уже было бы, конечно, издевательством над зрителями. Все-таки невозможно про одного героя рассказать бесконечное количество историй, чтобы они не стали скучными. Поэтому, слава Богу, он закончился. Конечно, мне это дало такую путевку в жизнь хорошую. И в актерскую жизнь, и в семейную», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Глухаря» Котлярский назвал лучшие фильмы о войне.