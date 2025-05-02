Следите за здоровьем: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 5 по 11 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Волнообразные энергии недели достигают своего пика в среду и субботу — на эти дни лучше всего планировать активные занятия. Будьте внимательнее в вопросах здоровья в субботу и воскресенье из-за звезд болезней.

5 мая, понедельник

День деревянной собаки

5-tv.ru

Обладает умеренно позитивными характеристиками и подойдет для занятий второго уровня важности. Не следует сегодня подписывать ключевые документы, вступать в брак, въезжать в новый дом. К тому же, именно в этот день «перещелкивает» месяц Дракона на месяц Змеи, и энергии могут быть смазанными, поскольку часть дня относится к одному месяцу, а другая часть — к другому. Что поделать — особенности китайского календаря. Он строится на позициях Земли относительно Солнца, и в эти позиции небесные тела не всегда приходят по удобным для нас часам.

Структура дня стагнирующая, подчеркивает значимость фигуры отца в общем раскладе и указывает на то, что дела, начатые сегодня, имеют шансы успешно закончиться.

Совет: Не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

6 мая, вторник,

День деревянной свиньи

5-tv.ru

Вступает в конфликт с энергиями месяца. Не может поддержать начало какого-то важного дела. К тому же звезды Красный феникс и Абордажный крюк указывают на возможное вмешательство завистников и маленьких людей в ваши дела и риск нарваться на штрафы. Также есть риск потерять деньги или поплатиться здоровьем — если активно использовать энергии дня. Лучше всего вести себя скромно и уступчиво.

Совет: Вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом Солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

7 мая, среда

День огненной крысы

5-tv.ru

Идеальный день для свадьбы, старта нового проекта, начала большой работы, земляных работ, путешествий, открытия бизнеса и переездов. Китайские тексты обещают всевозможные подарочки тем, кто подключится к энергиям дня и проявит большую активность. К таким людям придет рост доходов, укрепление и расширение семьи и повышение общего уровня удачи.

Мы такие прогнозы любим и планируем все важное на этот день. Он может подкинуть неожиданные вводные, общая динамика энергий будет весьма стремительной. Но благодаря этому прогнозу вы уже будете готовы к резким поворотам и сможете умело на них среагировать.

Совет: Уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

8 мая, четверг

День огненного быка

5-tv.ru

Обладает вредоносными энергиями и нарушают правило Смерти и Пустоты. С таким раскладом сложно ожидать позитивных результатов. К тому же структура Белый тигр приходит в ярость, указывает на возможные разлады в семейных союзах из-за второго мужчины. Слушайте свое сердце и старайтесь понимать своего партнера, чтобы избежать беды.

Совет: Подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

9 мая, пятница

День каменного тигра

5-tv.ru

Неблагоприятный день, обладающий характеристиками, схожими с предыдущим. Структура Благородный человек попадает в тюрьму указывает на неблагоприятную ситуацию как в личных, так и в общественных делах. Помощи ждать не приходится, таланты реализовать не получится. В таких ситуациях мы стараемся вести консервативную линию поведения и заниматься повседневными заботами.

Совет: Улыбайтесь и сияйте, как полуденное Солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии

10 мая, суббота

День земляного кролика

5-tv.ru

Поддержан прекрасными звездами Желтый Охват, Красный сандал, Небесный император, Земной император. А раз так, то в такой день прекрасно справлять свадьбу, начинать большую работу, жениться, обращаться за помощью к благородному человеку.

Одна клякса в этот день — звезда болезней — указывает на возможные неприятности в медицинской сфере. Либо визит к врачу может пойти не так, либо здоровье ухудшиться. Берегите себя.

Совет: Чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

11 мая, воскресенье

День стального дракона

5-tv.ru

Умеренно позитивный день благодаря присутствию звезды Добродетели месяца. Однако звезда болезней может внести свои коррективы в вопросы здоровья. А также офицер дня закрытие указывает на то, что лучше всего сегодня заканчивать дела и не приступать ни к чему новому.

Совет: Путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.