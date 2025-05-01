Спасаются бегством: в Израиле —лесные пожары, есть подозрения на поджоги

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В Израиле бушуют лесные пожары

Фото, видео: Reuters/Oren Ben Hakoon; 5-tv.ru

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К тушению привлекли даже военных.

А вот такие кадры сейчас приходят из Израиля. Там — сильнейшие лесные пожары. Горят окрестности Иерусалима, пламя вплотную подходит к жилым домам. Город фактически в огненной блокаде.

На трассах — большие пробки, водители просто бросают свои машины и спасаются бегством. К тушению пожаров привлекли даже военных. Власти страны уже запросили международную помощь, не исключено введение чрезвычайного положения.

Тем более, что по одной из версий, возгорания не случайны. Местные власти предполагают, что это новая тактика ХАМАС и уже задержаны несколько поджигателей, которых подозревают в связях с этой организацией.

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