Путин присвоил звание Героя труда РФ Владимиру Спивакову

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Музыкант является главным дирижером Национального филармонического оркестра России.

Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом», — значится в документе.

Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, который занимает ключевые позиции в музыкальном мире России. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Его имя связано со многими значительными событиями в культурной жизни страны.

Спиваков активно развивает музыкальное искусство, организуя фестивали и конкурсы, которые открывают новые горизонты для талантливых исполнителей. С 1989 по 2022 год он возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), который стал известной площадкой для представления классической музыки. Не менее важной инициативой Спивакова стало создание в 1994 году Международного благотворительного фонда, который направлен на профессиональную поддержку юных дарований в сфере искусства и способствует созданию оптимальных условий для их развития и творческого роста.

Звание «Героя труда» присвоено не только музыканту, но и выдающимся профессионалам в различных сферах. Одним из награжденных стал Юрий Диков, заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Евгения Ивановича Забабахина, который вносит значительный вклад в отечественную науку. Также среди удостоенных — слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов и тракторист Султангирей Костоев, управляющий отделением «Зори Кавказа». Награду получила и главврач донецкой горбольницы № 2 в Горловке Нелла Якуненко, чья работа в условиях сложной ситуации является жизненно важной для населения региона. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград».

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