«Меня хейтят с 13 лет»: Егор Крид рассказал о пережитой в подростковом возрасте травле

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 12 0

Егор Крид борется с хейтом с 13 лет

«Меня хейтят с 13-ти»: Егор Крид рассказал о травле в детстве и борьбе с ней

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам артиста, он до сих пор сталкивается в негативом со стороны завистников.

Егор Крид рассказал, что впервые столкнулся с волной хейта еще в подростковом возрасте — в 13 лет. По словам артиста, с тех пор он живет в условиях постоянной критики, слухов и вымышленных скандалов, но это не мешает ему продолжать карьеру и собирать стадионы по всей стране. Об этом исполнитель хита «Самая» откровенно поведал поклонникам в личном блоге в соцсетях.

«Хейт — это не про тебя. Это про них. Чем ярче ты светишь, тем больше тех, кто щурится от зависти. Они не тебя ненавидят — они злятся на себя. На свою нерешительность. На свою боль. На свои несбывшиеся мечты», — рассказал певец.

Егор Крид начал музыкальную карьеру в 2011 году, выпустив несколько треков на YouTube. С тех пор он стал одним из самых популярных артистов в России, несмотря на постоянный хейт в свой адрес. Артист признает, что негативные комментарии могут задевать, но он научился справляться с ними и использовать их как мотивацию для дальнейшего развития.

Ранее 5-tv.ru рссказывал, что Егор Крид заставил фанатов извиниться за неподобающее поведение.

* — принадлежит компании Meta, организации, признанной экстремистской и запрещенной в России

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