«Наши враги»: внук Героя СССР — об эксгумации солдат во Львове

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 32 0

Внук Героя СССР Кузнецова осудил решение властей Львова об эксгумации бойцов

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Родственник Героя СССР Кузнецова высказался об эксгумации останков солдат во Львове

Внук героя СССР Николая Кузнецова высказался о демонтаже мемориала советским воинам «Холм славы». Как считает Николай Сакиньш 5-tv.ru, решение властей города эксгумировать и перезахоронить останки воевавших во время Великой Отечественной войны солдат, такое решение украинских властей, к сожалению, не является удивительным.

«Все, что я могу сказать на вот эту неприятную тему <…> вокруг могил наших предков — только то, что это, в принципе, это для них естественно, потому что это (украинские власти, пропагандирующие подобные идеи — Прим.ред.) наши враги. И другого от них было бы ожидать бессмысленно и неоправданно», — сказал Сакиньш.

Он также выразил надежду на то, что после окончания спецоперции этот вопрос будет решен. А пока, по его словам, остается «только ждать и надеяться на победу».

Решение об эксгумации останков советских военных, которые погибли во время освобождения города во время Великой Отечественной войны, принял городской совет Львова. Речь идет о 220 одиночных и четырех братских могилах.

Работы по переносу мемориала «Холм славы», одного из крупнейших памятников советским воинам в западной части Украины, начались 23 марта. Продлятся они, предположительно, два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев-красноармейцев во Львове.

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