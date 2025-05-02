«Важная тема для меня»: актер Михаил Тройник о дружбе в фильме «Финал»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 48 0

Михаил Тройник: в фильме «Финал» раскрывается тема дружбы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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В кинокартине затрагивается не только победа сборной России.

В фильме «Финал» затронута не только победа легендарной сборной России по волейболу, но и тема дружбы. Об этом рассказал актер Михаил Тройник 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Финал» с Денисом Шведовым.

«В первую очередь, мы исследовали тему дружбы двух людей, которые дружат на протяжении долгого времени. Наверное, здесь это было главное. И с Денисом, к счастью, это удавалось сделать, потому что мы правда дружим с ним достаточно давно. Не так давно, как дружат эти герои, которых мы играли, но все-таки важная тема дружбы для меня была в этом фильме», — ответил он.

События кинокартины разворачиваются в 2012 году. Олимпийские игры в Лондоне, матч по волейболу среди мужских команд. Сборная России никогда не выигрывала золото, ее противником становится Бразилия, за плечами которой множество побед.

На первый взгляд, все предельно ясно. Однако благодаря тренеру национальной сборной Владимиру Алекно, которого сыграл Денис Шведов, и упорству спортсменов, России удалось попасть на золотой пьедестал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сборная России по дзюдо вернулась в Москву с чемпионата Европы.

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