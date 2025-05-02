Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерской деятельности в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

В городе активно развивается более 10 направлений, среди которых патриотическое, социальное и культурное.

Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерской деятельности в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Президиум Правительства Москвы рассмотрел вопрос о развитии волонтерства в столице. По итогам его обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить реализацию актуальных городских проектов содействия добровольческой деятельности.

Созданная в 2014 году городская организация «Мосволонтер» сегодня является крупнейшим ресурсным центром поддержки волонтерского движения в России. За 11 лет более 1,4 миллиона москвичей стали участниками различных волонтерских проектов и инициатив. На сайте mosvolonter.ru зарегистрировано свыше 285 тысяч добровольцев.

Чтобы заниматься добровольческой деятельностью было интереснее и удобнее, с 2022 года открываются волонтерские окружные центры «Доброе место». Это просторные многофункциональные площадки для проведения мастер-классов, тренингов, круглых столов, а также неформального командного общения.

Сейчас центры «Доброе место» работают в восьми округах: ЗАО, САО, ЮВАО, ВАО, ЮАО, СЗАО, СВАО и ЗелАО. Они открыты ежедневно: с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 19:00 в воскресенье.

В скором времени планируется открыть еще четыре волонтерских центра — в ТиНАО, ЮЗАО, СЗАО и САО.

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