Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы

Мошенники манипулируют темой выплат и приглашений на парад Победы
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
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Манипулирование наградами, подделка официальных уведомлений — злоумышленники готовы на многое.
В преддверии Дня Победы появились новые мошенничесские схемы, связанные с этим праздником. Специалисты по безопасности в беседе с РИА Новости рассказали, как злоумышленники применяют тему 80-летия Победы в своих махинациях.
Так, в числе самых частых методов обмана — поддельные выплаты и фальшивые приглашения на парад Победы.
Особо распространенной, по мнению ряда экспертов, может стать уловка с денежными выплатами ветеранам Великой Отечественной войны.
Маскировать незаконные действия злоумышленники начнут под официальные уведомления.
По словам экспертов, мошенники уже обзванивают ветеранов, а также их близких, в диалоге представляясь сотрудниками соцфондов, Минтруда или социальной защиты. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что тем нужно подтвердить личность. Такое действие якобы необходимо для получения выплаты к 80-летию Победы. Звонящие требуют продиктовать специальный код из смс или назвать реквизиты банковской карты.
Кроме того, ложные работники могут играть на доверии пожилых людей при помощи получения «награды» — медали к Дню Победы. Для этого они отправляют пенсионеров по ссылке, предлагая проверить данные. Другой излюбленный прием мошенников — оплата доставки «подарочного набора» с помощью перевода на «резервный счет».
Ранее 5-tv.ru писал, как заклеивание камеры на смартфоне может спасти от мошенников.
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