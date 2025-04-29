Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Мошенники манипулируют темой выплат и приглашений на парад Победы

Россиян предупредили о мошеннических схемах на 9 мая

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Манипулирование наградами, подделка официальных уведомлений — злоумышленники готовы на многое.

В преддверии Дня Победы появились новые мошенничесские схемы, связанные с этим праздником. Специалисты по безопасности в беседе с РИА Новости рассказали, как злоумышленники применяют тему 80-летия Победы в своих махинациях.

Так, в числе самых частых методов обмана — поддельные выплаты и фальшивые приглашения на парад Победы.

Особо распространенной, по мнению ряда экспертов, может стать уловка с денежными выплатами ветеранам Великой Отечественной войны.

Маскировать незаконные действия злоумышленники начнут под официальные уведомления.

По словам экспертов, мошенники уже обзванивают ветеранов, а также их близких, в диалоге представляясь сотрудниками соцфондов, Минтруда или социальной защиты. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что тем нужно подтвердить личность. Такое действие якобы необходимо для получения выплаты к 80-летию Победы. Звонящие требуют продиктовать специальный код из смс или назвать реквизиты банковской карты.

Кроме того, ложные работники могут играть на доверии пожилых людей при помощи получения «награды» — медали к Дню Победы. Для этого они отправляют пенсионеров по ссылке, предлагая проверить данные. Другой излюбленный прием мошенников — оплата доставки «подарочного набора» с помощью перевода на «резервный счет».

Ранее 5-tv.ru писал, как заклеивание камеры на смартфоне может спасти от мошенников.

Тема:
День Победы 9 Мая
27 апр
Международная акция «Сад памяти» прошла в Сиднее
26 апр
В Германии осудили запрет послу РФ участвовать в мероприятиях ко Дню Победы
24 апр
Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всему миру
24 апр
«Никто не сможет нам запретить помнить»: в Кишиневе пройдет «Бессмертный полк»
23 апр
Власти Германии могут не допустить посла РФ на мероприятия в честь Дня Победы
23 апр
На главной площади Кишинева запретят праздновать День Победы
19 апр
«Беречь любой ценой»: потомок Мелитона Кантарии о важности сохранения правды о ВОВ
18 апр
«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины
18 апр
На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы
17 апр
Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.55
-0.10 93.18
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Ка-52М ударил по личному составу и «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака
5:40
Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы
5:22
КНДР отправила военную делегацию на международный конгресс в Россию
5:03
Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
4:47
«Не останавливайся»: как ВС РФ со спецназом КНДР освобождали Курскую землю

Сейчас читают

«Нафтогаз» заспешил с импортом газа: Европа дала первые сотни миллионов на топливо
Жениться не собирается? Валентина Иванова объявила о беременности и показала реакцию Тимати
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака