«Пошла к астрологу»: Юлия Ахмедова задумалась о заморозке яйцеклетки

Комик даже проконсультировалась у астролога.

Юмористка Юлия Ахмедова планировала использовать современные репродуктивные технологии, чтобы испытать радости материнства в будущем. Об этом она рассказала в шоу на видеохостинге YouTube.

«Решила заморозить яйцеклетку. Но подумала: если у меня когда-нибудь будет муж, то имеет ли смысл это делать? А если у меня никогда мужа не будет, зачем мне морозить яйцеклетку и проходить через все это, если она не пригодится? Поэтому я пошла к астрологу», — пояснила Ахмедова.

Комик не стала экономить на специалисте. Она уточнила, что одна консультация эксперта, которого она выбрала, стоила 110 тысяч рублей. Однако за такую сумму Ахмедову ждал неутешительный прогноз.

«Мне она говорит, что астрология — это не гадание. <…> В итоге она мне сказала, что вероятность того, что я встречу мужа, равна нулю», — поделилась знаменитость.

Врачи, по словам Юлии, также не разделили ее желания иметь детей.

«Мне в гинекологии сказали: «Что? Вы куда собрались рожать?“», — добавила она.

Ведущая шоу и юмористка Олеся Иванченко в ответ на размышления Юлии заявила, что у той есть все задатки стать отличной матерью, любящей и чуткой.

При этом Ахмедова рассказала, что мечтает устроить личную жизнь, для чего использует приложения для знакомств. Она отметила, что ее привлекают мужчины помладше, однако выбирать она старается своих ровесников.

«У меня проблема: я не могу найти партнера. Потому что мне сейчас нравятся симпатичные молоденькие. Я специально выставила в фильтрах возраст 35–40, чтобы точно не попадались совсем юные, потому что с ними все обычно плохо заканчивается», — сообщила Юлия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ахмедова рассталась с возлюбленным.