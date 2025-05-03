«Метит в генералы»: Саша Стоун хочет удариться в политику и стать президентом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Блогер Саша Стоун планирует начать политическую карьеру

Из актера в политики: Саша Стоун готовится стать президентом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Для этого он поступил на факультет политологии и регионального управления.

Актер и блогер Саша Стоун хочет поменять мейдийную карьеру на политическую. Об этом он признался на шоу фэшн-инфлюенсера Карины Нигай. 

«До определенного момента я прям кайфовал с блогерства, мне очень это нравилось. Сейчас я понимаю, что перерос. В данный момент я загорелся историей политической, и в эту сторону хочется расти и развиваться», — рассказал Стоун.

Саша уже сделал первый шаг в этом направлении — поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. После учебы он планирует попасть в Государственную думу.

До этого Стоун уже делился тем, что креслом депутата его мечты не ограничиваются. В будущем он хочет стать президентом.

Получение образования в университете блогерами становится новым трендом. Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллегу Саши Стоуна Валю Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов.

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