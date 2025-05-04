Американцы теперь могут добывать все — и где угодно в пределах Украины.

Пожалуй, откровеннее других с той стороны критическое положение ВСУ описал Дональд Трамп, который в очередном интервью объяснил свою инициативу в переговорах между Москвой и Киевом желанием спасти Украину от разгрома.

Наверное, так и есть. Но есть и другие мотивы. 30 апреля между США и Украиной была подписана та самая громко разрекламированная сделка по редкоземельным металлам, из-за которой президент Незалежной Владимир Зеленский так бесился прямо в Овальном кабинете. Правда, речь уже не только о редкоземах, но и о нефти, газе, меди, золоте, олове — 52 элемента таблицы Менделеева упоминаются. И всех их Украина лишилась. У США теперь право «первой ночи» — любую лицензию на добычу этих полезных ископаемых Киев должен сначала предложить волкам с Уолл-стрит и только если те откажутся, кому-то другому.

Создается фонд восстановления Украины со счетами в США, куда будут поступать доходы от добычи на территории Украины. И на эти деньги американцы будут строить заводы, а также восстанавливать здания и дороги.

Договор, что важно, бессрочный. И, что еще важнее, его положения выше украинского законодательства.

Вот статья один, пункт три, так и прописано, причем еще и с гарантией, что правительство Украины само должно позаботиться, чтобы в случае несоответствия между законами договор имел преимущественную силу.

Вот так, типичное соглашение колониальной эпохи. По-настоящему равноправное соглашение — пытается убедить население Зеленский.

А теперь главный вопрос: где конкретно собрались копать американцы? Ведь Киев и Вашингтон до последнего времени называли и Крым, и Донбасс украинскими.

Зеленский сулит спонсорам триллионы долларов доходов. Но есть ли у него эти запасы?

Вот в Washington Post сомневаются, ведь с советских времен не было нормальных геологических исследований, а многие известные месторождения уже на российской земле.

Есть и еще один любопытный момент. Ведь ранее Украина уже заключала подобные соглашения с британцами, это еще пафосно назвали «Сделка на 100 лет», и с представителями Евросоюза. Брюссельских посланников в 2021 году интересовал, правда, только литий и другие необходимые в батарейках ингредиенты. А Лондон удовлетворился банковской сферой и портами.

Получается, что основные спонсоры киевского режима потихоньку уже разделили украинские недра и инфраструктуру.

Вот и у Трампа поубавилось энтузиазма мирить Киев с Москвой.

Пока не он лично, но члены его команды прямо говорят: мы больше не будем туда-сюда летать, чтобы всех уговаривать, это вообще не наше дело, мы что могли сделали, теперь очередь за Россией и Украиной делать шаги навстречу друг другу.

И вообще, у Вашингтона дела поважнее есть. Китай, например. При Байдене такое услышать даже представить сложно было, а тут — пожалуйста. Объективности ради, китайский вопрос действительно важнее для США, но чтоб так, в лоб еще не заявляли.

Более того, как будто и европейские спонсоры потеряли интерес к своему киевскому протеже. На 9 мая в Киеве был запланирован антипарад — собрание лидеров стран Европы, чтобы оттенить события на Красной площади. Но, как оказалось, главы крупнейших государств — Британии, Франции, Германии, Польши в Киев точно не поедут.

У них в этот день запланированы другие дела. Нет, может, кто и приедет. Урсула фон дер Ляйен, например, или прибалты, но, согласитесь, это уже не тот коленкор.

А может, они просто почитали украинское законодательство?