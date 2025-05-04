В Калининграде автомобиль наехал на женщину с ребенком на тротуаре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Госпитализировали всех троих участников ДТП.

Автомобиль сбил на женщину и ребенка у пешеходного перехода в Калининграде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль сбил женщину и ребенка четырех лет, которые стояли на тротуаре, готовясь переходить «зебру» в Калининграде. Об этом стало известно из сообщения региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в дорожно-транспортном происшествии помимо двоих пешеходов телесные повреждения получил и сам виновник происшествия — водитель иномарки.

Также в Telegram-канале отмечалось, что все пострадавшие в аварии были госпитализированы в медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Предварительно сотрудниками правоохранительных органов уточняется, что 53-летний водитель автомобиля «Киа» пересек полосу встречного движения, а затем наехал на женщину с ребенком, находящихся на тротуаре и еще не идущих. Обстоятельства, как и причина произошедшего устанавливаются в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, в массовом ДТП в Туле погибла женщина после того, как Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу движения. К тому же в ходе дорожно-транспортного происшествия столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась в вечернее время. Один из водителей попал в больницу в тяжелом состоянии.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
«Нет глубины и тепла»: Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского
7:00
В Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
6:40
«Родина»: как советские женщины стали партизанскими героями Франции
6:20
В Калининграде автомобиль наехал на женщину с ребенком на тротуаре
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Волгоградская репетиция и интрига с «Орешником»: как пройдет парад Победы

Сейчас читают

Хватило только на одну? Бородина предстала перед камерами в джинсах без штанины
Россия предложила перемирие, Киев тянет с ответом и грозит параду Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака