В Калининграде автомобиль наехал на женщину с ребенком на тротуаре

Автомобиль сбил женщину и ребенка четырех лет, которые стояли на тротуаре, готовясь переходить «зебру» в Калининграде. Об этом стало известно из сообщения региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в дорожно-транспортном происшествии помимо двоих пешеходов телесные повреждения получил и сам виновник происшествия — водитель иномарки.

Также в Telegram-канале отмечалось, что все пострадавшие в аварии были госпитализированы в медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Предварительно сотрудниками правоохранительных органов уточняется, что 53-летний водитель автомобиля «Киа» пересек полосу встречного движения, а затем наехал на женщину с ребенком, находящихся на тротуаре и еще не идущих. Обстоятельства, как и причина произошедшего устанавливаются в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, в массовом ДТП в Туле погибла женщина после того, как Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу движения. К тому же в ходе дорожно-транспортного происшествия столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась в вечернее время. Один из водителей попал в больницу в тяжелом состоянии.