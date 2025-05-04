В Малом театре может появиться спектакль про бойцов СВО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Сделать такую постановку выразил желание заслуженный артист РФ Алексей Дубровский.

В московском Малом театре может появиться спектакль про бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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В Государственном академическом Малом театре может появиться спектакль о бойцах СВО. Об этом рассказал ТАСС заслуженный артист РФ, главный режиссер учреждения культуры Алексей Дубровский.

«Безусловно. Мы очень хотим найти по-настоящему правдивые, высокохудожественные пьесы на эту тему, по которым можно было бы сделать постановку. Я бы, например, сердечно откликнулся на подобную драматургию», — сказал он.

Заслуженный артист России также поддержал идею журналиста Захара Прилепина, предлагавшего создать театр, который бы основывался на произведениях современных авторов. По словам Дубровского, это отвечает актуальной задаче — продвигать писателей.

Помимо этого, Дубровский отметил, что было бы здорово, если современную драматургию представляли в известных театрах, ведь культурные учреждения нуждаются в новых авторах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге в театре имени Ленсовета отменили спектакль «В этом милом старом доме» из-за состояния народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который должен был играть в пьесе.

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