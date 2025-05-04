Путин: многие надеялись, что Россия повторит кризис 90-х

Недоброжелатели России надеялись, что после начала спецоперации в стране повторится кризис, который был в 1990-е годы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

После начала спецоперации по защите Донбасса западные компании начали массово уходить из страны, что создавало большое количество рисков. Но президент отметил, что страна не бросалась с головой в омут.

«Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима», — сказал Путин.

Он вспомнил, что многие недоброжелатели ждали повторения экономического кризиса, который был в 1998 году. Тогда произошел технический дефолт, выросла социальная напряженность, уровень жизни населения резко упал, многие граждане потеряли сбережения и работу.

Однако этого не случилось даже после многочисленных рестрикций. США вместе с Европой усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин отказался считать себя вершителем судеб.