Путин признался, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата «Норд-Оста»

В 2002 году больше 900 человек были захвачены в заложники в здании Театрального центра на Дубровке.

Президент России Владимир Путин впервые встал на колени во время молитвы в 2002 году, когда в Театральном центре на Дубровке в Москве террористы захватили зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». В этом глава государства признался в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам российского лидера, у него, как у всякого человека, время от времени возникает желание обратиться к Богу. Этим россияне и отличаются от западного социума. Как отметил президент, у россиян чаще возникают мысли о вечном, высшем и безграничном.

Путин не исключение. И когда 23 октября в 2002 году произошла трагедия, он снова решил обратиться к Всевышнему, отправившись молиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире.

«Тогда, в период кризиса с „Норд-Остом“, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал он.

В тот день 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке в Москве. В этот момент проходил мюзикл «Норд-Ост». Участники и зрители в количестве 912 человек были захвачены в заложники. Большую часть удалось освободить в ходе специальной операции 26 октября. К сожалению, в результате теракта погибли 130 человек, среди них десять детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин отказался считать себя вершителем судеб.