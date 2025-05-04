Может вызвать рак: названа самая опасная утренняя привычка

Она может оказать негативное влияние на состояние легких, сердца, сосудов и ЖКТ.

Многие курильщики привыкли браться за сигарету сразу после сна. Но такой утренний ритуал только усиливает негативное воздействие никотина на организм. Об этом рассказывает портал DокторПитер.

Рак не дремлет

Сигареты на голодный желудок могут повысить риск появления злокачественных опухолей в несколько раз. В том числе образование рака легких, полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Это установили эксперты организации Cancer Network.

У курящих по утрам людей уровень табачного канцерогена в крови в два раза превышает показатели тех, кто идет курить хотя бы через час после пробуждения. Кроме того, курение на голодный желудок усиливает вредное воздействие никотина на легкие, сердце, сосуды и ЖКТ.

Почему люди курят с утра

Никотин способен вызвать временное ощущение бодрости. Об этом врач-терапевт Александр Лаврищев рассказал изданию Psychologies.

Никотин стимулирует нервную систему, повышая уровень дофамина. После выкуренной сигареты человек может чувствовать прилив сил, но такой эффект длится недолго. А искусственная бодрость дополняется вполне реальным вредом здоровью.

Есть способы бросить?

Для начала курильщику нужно понять, для чего конкретно ему нужно бросить курение. Это очень важно для мотивации. Затем необходимо выбрать способы борьбы с вредной привычкой. Их есть несколько.

Первый путь — медикаментозный. В нем упор делается на препараты, которые помогают организму не замечать отсутствие никотина. Второй путь — психологический. Новые впечатления, в частности, могут помочь завязать с сигаретами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вреде курения вейпов.