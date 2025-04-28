Накопительный эффект: как вейпы «терпят» перед тем, как загубить легкие

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Врач Нефедов: EVALI проявляется спустя три месяца использования вейпов

Врач-онколог объяснил опасность курения вейпов

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Болезнь неофициально названа в честь «поклонников» вредной привычки.

Симптомы EVALI — острого воспаления легких — по статистике развиваются спустя три месяца постоянного курения вейпов, что называют минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких. Однако, чем дольше человек использует вейпы, тем выше риск тяжелых последствий. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал врач-онколог, торакальный хирург и кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

По словам эксперта, при большом «стаже» макрофаги — клетки, которые выполняют защитную и очистительную функции в дыхательных путях, приходят к накоплению чрезмерного количества токсинов, не способны в конечном счете переработать. Этот процесс ведет к воспалению легочной ткани, а также к нарушению газообмена в альвеолах.

Как итог — развивается EVALI, которое проявляется в одышке, лихорадке, болью в груди, тошнотой, рвотой и сильной усталостью.

Нефедов отметил, что своевременное лечение, как и отказ от курения вейпов, могут помочь предотвратить воспаление в легких и привести к восстановлению дыхательной функции. Однако в тяжелых случаях EVALI приводит к серьезным последствиям, в числе которых хронические проблемы с дыханием и летальный исход.

Врач подчеркнул, что вейпы и электронные сигареты далеко не безопасная альтернатива стандартным сигаретам, несмотря на распространенные стереотипы о них. Эти устройства также содержат никотин и вредные соединения витамина Е, диацетила, формальдегида и ацетальдегида.

Также собеседник обратил внимание на то, что встречаются модели курения, в которых употребление обычных и электронных сигарет совмещено. Исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса показывают, что такой подход повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

До определенного момента легочная система, как подчеркнул Нефедов, может компенсировать наносимый ей вред, однако эта способность не является безграничной. Проявление симптомов респираторных заболеваний, связанных с курением, часто указывает на то, что повреждения уже стали значительными. Например, изменения при хронической обструктивной болезни легких необратимы, а некоторые виды пневмонии могут оставлять рубцовые изменения в легочной ткани. Так снижается способность легких обеспечивать организм кислородом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первых симптомах опасной болезни вейперов.

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