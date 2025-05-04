В МВД рассказали о новом виде мошенничества

Телефонные мошенники в России все чаще стали представляться сотрудниками военной прокуратуры. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел России в своем Telegram-канале.

«Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам», — говорится в сообщении ведомства.

Мошенники действуют по следующей схеме. Они просят снять денежные средства и передать их курьеру, который поместит их в специальную банковскую ячейку. По словам злоумышленников, это поможет избежать переводов на Украину и сохранить деньги, находящиеся на счету гражданина.

Представители МВД отмечают, что военная прокуратура никогда не будет звонить гражданам и требовать передать денежные средства курьеру.

Также сотрудники ведомства рассказали, как действовать при таких звонках. Рекомендуется не вестись на провокацию, сбросить звонок и ни в коем случае не передавать другим лицам деньги и ценные вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жителей четырех регионов предупредили о мошенничестве под предлогом матпомощи.