Нетаньяху угрожает новыми ударами по хуситам после атаки на аэропорт Бен-Гурион

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 17 0

Премьер-министр Израиля пообещал усилить военное давление.

Нетаньяху угрожает новыми ударами по хуситам после атаки на аэропорт Бен-Гурион

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по йеменским хуситам в ответ на сегодняшнюю ракетную атаку, в результате которой была поражена территория аэропорта Бен-Гурион. Заявление прозвучало в видеообращении, которое опубликовало издание Yedioth Ahronoth.

«Мы действуем против них в координации с США. Мы атаковали в прошлом, будем атаковать и в будущем», — заявил глава правительства Израиля, комментируя сегодняшний ракетный обстрел.

По словам Нетаньяху, именно силовой подход позволит добиться результатов в этой борьбе.

«Военное давление — вот что работает. Победив, мы освободим заложников».

Также сегодня, как заявил премьер-министр Израиля, пройдет заседание кабинета министров, на котором обсудят новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. Этот план был предложен начальником Генштаба.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из аэропорта, куда хуситы ударили баллистической ракетой. Место падения и аэропорт отделяет большая дорога, по которой постоянно проезжают автомобили и автобусы. Попади снаряд на пару метров в сторону, и все обернулось бы более страшными последствиями. Позднее хуситы заявили, что это была «военная операция».

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