Католические епископы Нью-Йорка осудили Трампа за фото в облачении Папы Римского

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 21 0

Священники отметили, что в посте главы Белого дома нет ничего умного или смешного.

Католические епископы Нью-Йорка осудили Трампа за фото в облачении Папы Римского

Фото: Reuters/Leah Millis

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Католическая епископская конференция Нью-Йорка публично осудила Дональда Трампа за неуместную шутку на фоне смерти Папы Римского Франциска. Причиной возмущения стало изображение, опубликованное Трампом в соцсети Truth Social 3 мая, на котором он предстает в папском облачении — фото было сгенерировано нейросетью.

На изображении бывший президент США изображен в белой тиаре, с золотым крестом. Реакция со стороны церкви не заставила себя ждать.

«Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы готовятся к торжественному конклаву. Не издевайтесь над нами. В этом нет ничего умного или смешного», — говорится в заявлении епископов.

Папа Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Прощание и похороны понтифика прошли 26 апреля в Ватикане, участие в них приняли мировые религиозные и политические лидеры.

Несмотря на критику, Трамп пост не удалил. Также он воздержался от каких-либо ответных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский президент изъявлял желание стать понтификом.

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