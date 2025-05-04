«Жуткий грохот, дверь вышибло»: очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 37 0

Двери одной из квартир в жилом доме в Москве вышибло ударной волной от взрыва

Фото, видео: 5-tv.ru

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Известно о двух погибших и шести пострадавших.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве сопровождался жутким грохотом, в некоторых квартирах ударной волной выбило двери. Детали инцидента очевидцы рассказали 5-tv.ru.

«Сидела в ванной, такой жуткий грохот. У соседки дверь вышибло. Мы на шестом живем, а это выше. Где и что, не знаем. У нас только дверь прогнулась и все. У нас ничего не вышибло», — рассказала жительница дома Наталья.

Люди предполагают, что причиной крупного пожара мог стать взрыв газа.

«Пахнет с другой стороны района. Подруга сказала, что взрыв был сильный. Если там есть газ, я не знаю, то, возможно, газ», — заявила одна из местных жительниц в беседе с URA.RU.

До этого в МЧС подтвердили информацию о двух погибших и шести пострадавших на месте ЧП. В ликвидации пожара, распространившегося на 100 квадратных метров в жилом доме, принимают участие 60 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет (СК РФ) начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве.

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