МЧС ликвидировало открытое горение в многоэтажке в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 180 0

По факту инцидента на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв и возгорание. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

По обновленным данным, пять человек пострадали, в том числе два ребенка. При этом, двое погибли в результате инцидента.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве (ГСУ СК России по Москве) уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии очевидцев, которые рассказали о взрыве в многоэтажке в Москве. По словам жильцов дома, хлопок был такой сильный, что в некоторых квартирах были деформированы входные двери.

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