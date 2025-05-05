Кто следующий? Трамп назвал имя возможного преемника

Сам политик не намерен больше участвовать в выборах.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим главой Белого дома после его ухода с поста. Об этом он сообщил в беседе с журналистами телеканала NBC News.

«У меня есть вице-президент, и Джей Ди делает фантастическую работу. Он может стать во главе государства, но я не хочу вовлекаться в это», — рассказал президент.

Помимо этого, Дональд Трамп упомянул о Марко Рубио, государственном секретаре США, как о возможном кандидате, выразив мнение о нем как о достойном политике.

Ранее Дональд Трамп говорил, что не планирует участвовать в выборах на пост президента в третий раз. Однако его сторонники продолжают убеждать его принять участие в следующей избирательной кампании.

В воскресенье 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой, когда опубликовал фото в облачении Папы Римского, сгенерированное нейросетью. Католическая епископская конференция Нью-Йорка назвал эту шутку неуместной.