Временные ограничения ввели на работу столичного аэропорта Домодедово

В период с 2:38 по московскому времени в работе аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Об этом стало известно из сообщения Росавиации, которое было опубликовано в ночь на 5 мая.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Как сообщается, данное решение было принято в целях повышения безопасности полетов гражданской авиации.

В Росавиация подчеркнули, что обеспечение безопасности воздушных судов является приоритетом. Для этого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 5 мая в Подольском городском округе произошло несколько инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами. По информации, предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, все БПЛА направлялись в сторону столицы и были сбиты. К счастью, в результате инцидентов никто не пофстрадал.

По предварительным данным, упавшие обломки беспилотных летательных аппаратов не причинили ущерба ни одному зданию.