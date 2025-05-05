Временные ограничения ввели на работу столичного аэропорта Домодедово
В ночь на 5 мая в Московской области сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В период с 2:38 по московскому времени в работе аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Об этом стало известно из сообщения Росавиации, которое было опубликовано в ночь на 5 мая.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Как сообщается, данное решение было принято в целях повышения безопасности полетов гражданской авиации.
В Росавиация подчеркнули, что обеспечение безопасности воздушных судов является приоритетом. Для этого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 5 мая в Подольском городском округе произошло несколько инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами. По информации, предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, все БПЛА направлялись в сторону столицы и были сбиты. К счастью, в результате инцидентов никто не пофстрадал.
По предварительным данным, упавшие обломки беспилотных летательных аппаратов не причинили ущерба ни одному зданию.
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