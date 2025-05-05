«От призыва и до Берлина»: Александр Лойе рассказал о подвигах своих родных

У актера сохранились медали и ордена, которые получил его дедушка во время Великой Отечественной войны.

Дедушка актера Александра Лойе был фронтовиком во время Великой Отечественной войны. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «По следу зверя», а также презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2».

«У меня, к сожалению, очень рано умерли оба дедушка и бабушка. Дед фронтовик был. Они умерли, когда мне было лет семь-восемь. Но как-то и я был маленький и он как-то не особо об этом распространялся. Но как все, наверное, ветераны. Они не очень любят об этом рассказывать, тем более, совсем маленьким детям», — ответил актер.

Однако благодаря государственной системе «Память народа» можно узнать много данных о тех, кто бился за свою страну. Поэтому актер смог подробно изучить, какой его путь прошел дедушка.

«Очень хорошо, что сделали сайт „Память народа“. И можно было найти уже спустя много лет. Мне самому было очень интересно найти весь его боевой путь: от призыва и до Берлина», — подчеркнул Лойе.

К слову, у артиста сохранились все ордена и награды, которые получил его родственник за свои заслуги перед страной.

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