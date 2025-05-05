Может спровоцировать психические расстройства: как вовремя распознать сотрясение мозга

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Хирург Тишкин: о сотрясении мозга может говорить тошнота и рвота

Россиянам объяснили, как вовремя распознать сотрясение мозга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Отсутствие лечения может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Сотрясение мозга можно распознать, если обратить внимание на симптомы. Об этом рассказал врач-хирург Георгий Тишкин в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт отметил, что люди часто недооценивают эту травму, предпочитая списывать плохое самочувствие на стресс и усталость. Однако если вовремя не обратиться за помощью, то это может привести к серьезным последствиям.

По его словам, сотрясение мозга не всегда сопровождается потерей сознания или видимыми внешними повреждениями, поэтому важно прислушаться к самочувствию и не игнорировать важные признаки.

Обычно это головная боль, которая не проходит даже после отдыха. Также тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи. Головокружение, «туман» в голове, проблемы с координацией, нарушения памяти и раздражение от привычных бытовых шумов или мягкого света.

Помимо этого, у человека после сотрясения может возникнуть беспричинная тревога, плаксивость и резкие перепады настроения.

«Если эти симптомы появились после удара головой, падения или ДТП — не откладывайте визит к врачу. Даже легкое сотрясение требует контроля», — посоветовал специалист.

Тишкин подчеркнул, что отсутствие своевременного лечения может спровоцировать осложнения, некоторые из которых проявляются и спустя годы. К ним относится посттравматическая энцефалопатия — хроническое поражение мозга, вегетососудистые нарушения, а также психические расстройства вплоть до депрессии.

Особенно высокий риск развития осложнений у тех, кто перенес повторные травмы, у детей и пожилых людей. Поэтому, если есть недомогание, то не нужно ждать, пока все пройдет само. Лучше обратиться к врачу-неврологу или вызвать скорую помощь.

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