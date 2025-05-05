Под контролем: в Петербурге и Ленобласти детские лагеря готовят к рабочему сезону

Учреждения проходят обязательную санитарную обработку от клещей и плановый косметический ремонт.

Вопросы безопасности детского отдыха в преддверии нового сезона прорабатывают сейчас в Петербурге. Этим летом ребят в Северной столице готовятся принять более двухсот лагерей. Большинство площадок находятся за городом. Каким стандартам они должны отвечать? Что изменилось с этого года? И как выбрать место, где школьникам будет комфортно и интересно, а смену не придется прерывать из-за отравления и прочих форс-мажоров. Подробнее о подготовке расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Сейчас в каждом детском лагере происходит одно и то же — красят, ремонтируют, приводят в порядок газоны, обрабатывают от клещей. В Санкт-Петербурге 65 баз, еще 210 в области.

«К лету идет подготовка самая-самая. Она началась в марте. Сначала она началась документально для Роспотребнадзора, Пожарного надзора. Опять же провести закупки. Закупить продукты, закупить канцелярию», — рассказал директор детского центра «Маяк» Андрей Гуляев.

С этого года каждый лагерь должен согласовывать воспитательную программу с профильными комитетами, более того, размещать ее в открытом доступе, чтобы родители заранее знали, чем будет занят ребенок. Слишком много стало бизнесменов, предлагающих летний отдых в стендап или танцевальных лагерях, даже в школах магии. Оздоровительного тут мало. Весело — да. Дорого? Тоже.

«Если лагерь вошел в реестр, значит, он прошел все необходимые проверки по безопасности со стороны Росгвардии, Роспотребнадзора. Что касается остальных организаций, которые маскируются под лагеря, нужно быть в этом (вопросе — Прим. ред.) очень внимательными», — поделился заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Петр Кузьмин.

К детскому отдыху — пристальное внимание. Тем более, когда нет-нет да отравление. Например, прошлогодняя вспышка норовирусной инфекции. С отравлением к врачам обратились 40 человек. Или особые методы воспитания — в одном из патриотических лагерей инструкторы ругались на детей матом и били. Нормальное же патриотическое воспитание теперь обязательно закреплено в календаре. День защиты детей, День российского флага, День Конституции вписаны в каждую смену в виде концерта или игры. Это остается на усмотрение вожатых.

Сейчас так проходит каждый день у будущих вожатых — до первой смены остается меньше месяца. Теория, физподготовка, учат даже рукоделию.

«Мы можем не только научить наших вожатых, но и проверить разные их компетенции: от планирования деятельности до вожатских концертов. То есть у нас, да, лагерь в миниатюре», — объяснила заведующая образовательно-производственным полигоном Алена Савина.

Очень важный момент на любой смене — это, конечно же, флешмобы. И этому тоже учат, и достаточно долго. Пока роль детей в зале играют сами студенты, но пройдет буквально несколько недель, и уже они займут место на сцене. А в зале будут самые настоящие дети.

Всего в летний сезон в Петербурге и области отдохнут свыше 128 тысяч детей.

«На наши смены приезжают выпускники города Мариуполь. Потом ребята в такой смене отправляются на «Алые паруса», — рассказала одна из вожатых лагеря.

В этом году ребят из города-побратима тоже ждут в Петербурге. Лучший рейтинг для лагеря — когда дети возвращаются снова. Настя уже пересматривает видео и ждет встречи с подругами.

«Я нашла себе новых друзей. Мы были на всяких концертах, это было очень интересно», — поделилась Анастасия Головина.

И самих лагерей станет больше. Взялись за площадки, которые долго простаивали. Базы отдыха от заводов, от которых в 1990-х предприятия массово избавлялись, ждет масштабная реновация. До 2035 года только в Ленобласти перезапустят 18 лагерей.