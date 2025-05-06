В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

В аэропортах Шереметьево и Внуково больше не действуют временные ограничения на прием и отправку гражданских самолетов. Об этом 6 мая рассказал Артем Кореняко, представитель Росавиации.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что эти меры были приняты с целью гарантировать безопасность полетов гражданских самолетов. Все службы, включая экипажи воздушных судов, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов, предприняли все необходимые действия.

В этот же день стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. По словам Кореняко, эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 6 мая сообщил о 19 сбитых беспилотниках боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Информации о повреждениях инфраструктуры не поступало.