В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

В ночь на 6 мая в Подмосковье сбили 19 беспилотников.

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В аэропортах Шереметьево и Внуково больше не действуют временные ограничения на прием и отправку гражданских самолетов. Об этом 6 мая рассказал Артем Кореняко, представитель Росавиации.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что эти меры были приняты с целью гарантировать безопасность полетов гражданских самолетов. Все службы, включая экипажи воздушных судов, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов, предприняли все необходимые действия.

В этот же день стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. По словам Кореняко, эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 6 мая сообщил о 19 сбитых беспилотниках боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Информации о повреждениях инфраструктуры не поступало.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
5:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Мирабель
5:05
Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году
4:38
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
4:10
Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
«В кровь не бьемся»: Гарик Богомазов рассказал про футбольные тренировки
«Мужчины могут поучиться»: певица Севиль о характере Стаса Михайлова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу