Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 летевших на столицу БПЛА

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Фото: Гынгазов Николай/ТАСС
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В ночь на 6 мая в небе над Московской областью были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Мэра столицы Сергея Собянина сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Сначала градоначальник сообщил об уничтожении пяти беспилотников, затем еще одного, пяти и десяти БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — говорится в последнем сообщении мэра.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Он сообщил, что, согласно предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал о введении временных ограничений в работе столичных аэропортов. В ночь на 5 мая в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотников. Эти дроны направлялись в сторону Москвы.
В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что в ночь с 3 на 4 мая в разных частях страны были ликвидированы 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В частности, 11 из них были сбиты над Ростовской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.
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