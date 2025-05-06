Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 летевших на столицу БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 6 0

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 летевших на столицу БПЛА

Фото: Гынгазов Николай/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

В ночь на 6 мая в небе над Московской областью были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Мэра столицы Сергея Собянина сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Сначала градоначальник сообщил об уничтожении пяти беспилотников, затем еще одного, пяти и десяти БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — говорится в последнем сообщении мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Он сообщил, что, согласно предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении временных ограничений в работе столичных аэропортов. В ночь на 5 мая в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотников. Эти дроны направлялись в сторону Москвы.

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что в ночь с 3 на 4 мая в разных частях страны были ликвидированы 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В частности, 11 из них были сбиты над Ростовской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
4 апр
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник
14 мар
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
14 мар
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Подмосковье
14 мар
Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников ВСУ
12 мар
Юрист назвал порядок получения компенсации при повреждении имущества в результате атаки БПЛА
12 мар
Песков указал на неспособность ОБСЕ выполнять прежние функции
12 мар
Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье
11 мар
ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область
11 мар
Трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье: что известно к этому часу
11 мар
«Агония режима»: что на самом деле скрывается за самой массовой атакой ВСУ на Москву
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Последние новости

2:37
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 летевших на столицу БПЛА
2:17
Число взяток в России в 2024 году увеличилось на 30%
1:58
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
1:38
«Золотую Звезду» города-героя Ленинграда перенесли на временную экспозицию
1:18
Двое подростков пострадали в результате атаки ВСУ по Рыльску Курской области
0:59
Представители 24 стран посетят парад Победы на Красной площади

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
«В кровь не бьемся»: Гарик Богомазов рассказал про футбольные тренировки
«Мужчины могут поучиться»: певица Севиль о характере Стаса Михайлова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу