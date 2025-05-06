«Это было жутким испытанием»: с какими трудностями столкнулась Катя Лель в начале карьеры

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Певице Кате Лель тяжело петь под фонограмму

Катя Лель о трудном испытании

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артистка призналась — то, чем не пренебрегают многие ее коллеги, ей до сих пор дается очень тяжело.

Заслуженной артистке РФ Кате Лель петь вживую проще, чем под фонограмму. Об этом она призналась в беседе с изданием 7Дней.ru.

По ее словам, петь под фонограмму — это непросто, поскольку надо идеально попасть в текст. В начале своей карьеры она не понимала, как коллеги умудряются так выступать, ведь артистке было проще вживую исполнить композицию, чем подстраиваться под фонограмму.

«Я помню себя, когда начинала 30 лет назад, поверьте, это было жутким испытанием. Потому что надо идеально попасть в каждую букву на съемке, и это меня просто обескураживало», — поделилась она.

Катя Лель также отметила, что должны быть специальные хитрости, чтобы никто этого не заметил. Добавляет сложность сочетать вокал и активные движения. Этому практически не учат начинающих артистов. Самой певице пришлось посещать занятия у мастеров в Лондоне, которые работали в паре с педагогом по танцам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек.

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