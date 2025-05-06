Рассекречен наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвига

Минобороны России опубликовало наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — участника Великой Отечественной войны и отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Документ размещен на портале «Подвиг народа».

В наградном листе указано, что в период с 17 июля по 1 августа 1943 года Токаев-старший находился рядом с танками, обеспечивая их охрану. Он действовал решительно и смело, несмотря на интенсивный артиллерийский огонь.

Под вражеским огнем из стрелкового оружия и пулеметов он выполнял приказы командования по разведке состояния подбитых боевых машин и поиску проходов для танков. Токаев уничтожил до 20 фашистов из своего автомата.

В ходе отражения атаки в январе 1945 года Токаев первым ворвался в расположение врага и уничтожил пятерых нацистов, а также взял одного пленного. Несмотря на ранение в ногу, он смог вернуться на свои позиции, по пути ликвидировав захваченного противника. За этот бой он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

До обнародования этого документа было известно лишь о награждении Кемеля Токаева медалью «За отвагу».

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