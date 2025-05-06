В Словакии требуют отмены антироссийских санкций

Народ Словакии выступил против антироссийских санкций. Около 400 тысяч человек подписали петицию с требованием провести референдум. Они уверены, что ограничения, прежде всего, вредят словацким предпринимателям. Документы уже передали в канцелярию президента для рассмотрения.

«Референдум не принуждает президента к тому или иному решению, но думаю, что ни один глава государства не пойдет против народа. Словакия не хочет накладывать санкции на Россию. Они опасны для нашей экономики, наших граждан, работников и работодателей», — заявил председатель партии DOMOV, словацкий активист Павол Слота.

В Братиславе раньше уже критиковали санкции против Москвы. Словацкий премьер грозился заблокировать новый пакет ограничений со стороны Европейского союза, так как он может помешать урегулированию украинского конфликта. Кроме того, Роберт Фицо даже предлагал снять часть уже наложенных санкций, ведь они оказались неэффективны.