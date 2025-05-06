Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая

Эфирная новость 1 277 0

Ранее РФ по решению Путина объявила временное перемирие в честь Великой Победы на праздничные дни.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле не слышали ни одного заявления от Киева о готовности к временному перемирию, которое президент РФ Владимир Путин объявил на праздничные дни — 8, 9 и 10 мая. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, если Украина будет пытаться наносить удары по нашим объектам, Россия ответит на провокации.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующее указание даны Верховным Главнокомандующим. Но здесь я вам хочу напомнить нашу позицию — огонь будет прекращен. Но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — сказал Песков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Собянин: мост-парус через Москву-реку появится на западе столицы
14:45
В Словакии требуют отмены антироссийских санкций
14:33
Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая
14:18
Обновленный Парк Победы открыли в Омске
13:41
Хотела проучить экс-мужа: звезду сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники
13:25
«Папа снится»: Мария Шукшина со слезами на глазах вспомнила об отце

Сейчас читают

Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая
День Георгия Победоносца и борьбы с астмой: что можно и нельзя делать 6 мая
Детство, растоптанное войной: как выживали и о чем мечтали мальчишки и девчонки в ВОВ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу