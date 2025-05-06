Кариес, усталость, простуда: как сладкое портит нам жизнь

|
Мария Сидорова
Мария Сидорова 29 0

Диетолог Кабанов: частые простуды и слабость говорят об избытке сахара в рационе

Не только кариес: как сладкое портит сон и иммунитет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-диетолог рассказал, к каким сбоям в организме приводит чрезмерное потребление сахара.

Конфетка с кофе, пара печенек за сериалом, ложка джема «просто потому что» — мы даже не замечаем, как сладкое становится не бонусом к рациону, а его основой. Чрезмерное потребление сахара может незаметно привести к сбоям в работе организма. Врач-диетолог Алексей Кабанов в интервью aif.ru назвал пять симптомов, которые указывают на переизбыток сладкого и нарастающий риск серьезных заболеваний.

Вздутие и тяжесть

Избыток сахара нарушает микрофлору кишечника и вызывает вздутие. Это один из первых сигналов, что организм страдает от переизбытка сладкого.

Еда теряет вкус

Сахар влияет на рецепторы так же, как соль — чем больше его в рационе, тем хуже вы начинаете чувствовать вкус обычных продуктов. Овощи кажутся безвкусными, каша — «как из больницы». Чем чаще вы едите сладкое, тем сложнее почувствовать удовольствие от простой еды.

Частые простуды

ОРВИ и ОРЗ два-три раза за сезон могут говорить о поврежденной микрофлоре кишечника. От сладкого иммунитет слабеет и перестает справляться с вирусами.

Плохой сон и хроническая усталость

Сахар дает быструю энергию, которая так же быстро тратится, что нарушает биоритмы и мешает полноценному сну. Перепады сил, раздражительность, бессонница — все это может быть связано с тем, что рацион перегружен сладким. Особенно, если «на ночь глядя» у вас привычка выпить чай с какой-нибудь вкусняшкой.

Постоянно хочется еще

Вместе с сахаром наш мозг активно получает дофамин — гормон радости. И конечно, ему хочется еще. Мозг требует повтора, и мы все чаще заходим на кухню. Получается настоящий замкнутый круг.

Если вы узнали в этом описании себя — диетолог советует постараться пару дней честно записывать в блокнот или заметки на телефоне все, что съедаете. Это поможет понять, сколько сладкого, действительно, в вашем рационе и нужно ли бить тревогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еда самая опасная для печени.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России»
19:45
Цветы, коты, аквариум: Наталия Гулькина назвала причины своей нелюбви к тусовкам
19:27
Кариес, усталость, простуда: как сладкое портит нам жизнь
19:09
Отражена атака еще одного летевшего к Москве беспилотника
19:00
Российские танкисты провели акцию «Бессмертный полк» на Донбассе
18:42
Украинского военкома отправили на передовую после публичной критики ВСУ

Сейчас читают

Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая
Хотела проучить экс-мужа: звезду сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники
Преступления без срока давности: ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу