Какой продукт выбрать — легкий или более жирный? И есть ли между ними разница?

Президент России Владимир Путин всегда хранит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от известного отечественного производителя. Он предпочитает более жирный продукт с маркировкой 3,2%. Узнав об этом, жители страны буквально опустошили прилавки магазинов. Стремление купить то, что любит глава государства — одно дело. Но действительно ли жирность кефира определяет степень полезности?

Как рассказал журналистам aif.ru врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков, кисломолочный продукт действительно благотворно влияет на состояние организма за счет бактерий, регулирующих пищеварение. Однако глобальной разницы между легким, например, 2,5%, и жирным нет.

«Там содержатся определенные животные жиры, которых по отношению к водяной массе в кефире 3,2% немножко больше. Особой фундаментальной пользы в нем нет, как и вреда. Это больше дело вкуса, чем жирнее продукт, тем он вкуснее», — отметил эксперт.

По словам Владимира Путина, в поздние часы он уже старается не есть, даже если ранее дела не позволили отвлечься на полноценный ужин. Именно поэтому у него всегда есть небольшой запас — ряженка или кефир. Диетологи с такими правилами питания соглашаются, рекомендуя включать кисломолочные продукты в рацион.

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