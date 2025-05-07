Живы. Дома: российские бойцы вернулись из украинского плена

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Российские бойцы вернулись из украинского плена

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Графчикова; 5-tv.ru

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Этот обмен — уже пятый с начала года.

На родину сегодня ночью вернулись наши бойцы, освобожденные из украинского плена. Самолет с российскими солдатами несколько часов назад приземлился в столичном аэропорту. Со своими родными и близкими после долгого расставания встретятся 205 участников спецоперации. Столько же пленных было передано Киеву. Этот обмен — уже пятый с начала года.

И один из самых масштабных. Посредником в очередной раз выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова встретила бойцов у трапа самолета.

Поздний вечер. Подмосковный аэродром. В полутьме садится военный борт.

На стоянке уже готовы автобусы. Дежурят скорые. Эмоции переполняют наших бойцов. Живы. Дома.

«Теперь я дома, в России, дышать легче стало, воздух родной! Да, да! Все хорошо теперь! И парни тоже рады все», — рассказал боец с позывным «Мангуст».

По традиции бойцы первым делом просят у журналистов телефоны, чтобы связаться с родными.

Боец с позывным «Морячок» на фронт пришел добровольцем. Через три дня ему исполнится 24 года. Отметить день рождения дома в кругу самых близких и не мечтал. Но чудо случилось.

«Жену хочу увидеть. Родителей очень хочу увидеть, скучаю по ним», — рассказал он.

Павел восемь месяцев провел в плену. Оказался в окружении во время наступления. Признается, на фоне отказа Владимира Зеленского от перемирия этот обмен — очень неожиданный.

«В последнее время сильно не издевались, потому что боятся, они же в ЕС очень хотят», — рассказал он.

Сейчас Паша больше всего хочет домой, обнять жену и сына.

«Сын в Красноярском крае», — добавил он.

Несмотря на то, что пережили, многие планируют вернуться на фронт.

«Восемь месяцев в плену, в окружение попали, нехорошо получилось. Обязательно обратно пойдем», — заключил Павел.

Бойцы в преддверии праздника много говорят о победе. Которая, несомненно, повторится.

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