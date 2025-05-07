НМГ увеличила объема продаж в Китай в пять раз за последние несколько лет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Какие проекты холдинга пользуются популярностью у жителей КНР?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Национальная Медиа Группа (НМГ) за последние годы в пять раз увеличила объем продаж своих проектов в Китай. С 2018 года холдинг успешно сотрудничает с Beijing Joy Culture Media Co., Ltd., распространяя анимационные проекты «Три кота» и «Царевны» на территории КНР.

Проекты доступны на крупных китайских платформах, таких как Tencent, Youku и Puxin, Hisense. Кроме того, у этих проектов есть собственные аккаунты в популярных социальных сетях Douyin и Weibo.

Проекты показали на национальных каналах в Китае, адаптировав их для местной аудитории. Их перевели на кантонский, тайваньский и хоккиенский диалекты.

Кроме того, по проекту «Три кота» были выпущены на территории КНР книги, игры, игрушки, одежду и товары повседневного спроса.

В настоящее время идет обсуждение нового пятого сезона «Трех котов», премьера которого в Китае планируется на начало осени. Также рассматривается создание игрового шоу-сериала по формату «Трех котов» для Hebei TV. Проект уже стал узнаваемым среди китайских зрителей, число просмотров превысило 2,5 миллиарда.

В настоящее время НМГ работает над получением разрешений на запуск своих каналов в кабельных, IP и спутниковых сетях в Китае.

Кроме того, в сентябре в широкий прокат в КНР выйдет российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк», как рассказывал ранее 5-tv.ru. Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила, что картина открывает новую страницу в сотрудничестве двух стран в киноиндустрии.

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