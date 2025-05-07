Беременность после 35: что нужно знать, чтобы выносить здорового ребенка

Акушер-гинеколог дала несколько рекомендаций.

Еще совсем недавно беременность после 35 считалась чем-то рискованным и почти экзотическим. Сегодня это, скорее, новая норма, чем исключение. Разобраться в тонкостях поздней беременности 5-tv.ru помогла акушер-гинеколог Екатерина Матвеева.

Не поздно, а осознанно

Несмотря на стереотипы, беременность после 35 часто проходит куда благополучнее, чем в раннем возрасте. И главный фактор здесь — психологическая и социальная устойчивость женщины.

«После 35 лет женщина уже стабильна. Она имеет финансовое стабильное положение, а также более осознанно подходит к материнству и к планированию беременности в целом. Также после 35 лет она имеет хорошую моральную поддержку как друзей, близких, родственников, так и супруга, который у нее на тот момент уже имеется», — пояснила врач.

У женщины формируется более зрелое отношение к жизни, а в решении родить ребенка меньше импульсивности и больше ответственности. Все это идет только на пользу как будущей маме, так и малышу.

Осложнения — не приговор, но фактор

Но расслабляться тоже не стоит. Поздняя беременность действительно сопряжена с рядом медицинских рисков — как для женщины, так и для ребенка.

«Основной риск — это наличие каких-либо хронических заболеваний: сахарный диабет, пиелонефрит, также гипертоническая болезнь. Также повышается вероятность преэклампсии и проблем с плацентой во втором и третьем триместре», — предупредила специалист.

Во время родов тоже возможны сложности — родовая деятельность может быть слабее, чем у женщин, которые рожают до 35-ти, а сами роды — длительнее. Поэтому врачи чаще прибегают к кесареву сечению или используют другие вспомогательные методы при родоразрешении.

Для малыша основная угроза — хромосомные аномалии. Риск рождения ребенка с синдромом Дауна или другими генетическими заболеваниями возрастает с возрастом матери. Кроме того, не исключены преждевременные роды.

«Самое главное, конечно же, это пройти перед планированием беременности генетика в обязательном порядке», — подчеркнула она.

Как подготовиться и минимизировать риски

Главное правило — ничего не пускать на самотек.

Будущая мама должна не просто стоять на учете, а регулярно сдавать анализы, следить за уровнем сахара и давлением, проходить все скрининги и УЗИ по расписанию. И, конечно, не забывать о психологическом состоянии. Консультация с психологом перед и во время беременности может оказаться не менее важной, чем витамины, подчеркивает специалист.

Активный образ жизни, правильное питание, прием назначенных препаратов и полное доверие к врачу — вот главные союзники будущей мамы в этом пути.

«Поздняя беременность требует более тщательного подхода, но при правильной подготовке, а также правильном медицинском сопровождении она может пройти успешно», — уверена Екатерина Матвеева.

Главное — быть внимательной к себе, своевременно проходить обследования и следовать рекомендациям врача.

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