История Компартии Китая в центре сюжета «Красного шелка»: особая роль фильма для КНР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 61 0

Член РСМД Санакоев: фильм «Красный шелк» играет особую историческую роль

Фото, видео: НМГ кинопрокат; 5-tv.ru

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Кинокартину покажут в дни празднования 80-летия освобождения от японских милитаристов.

Фильм «Красный шелк» играет особую историческую роль. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал заместитель председателя общества российско-китайской дружбы (ОРКД), член РСМД Сергей Санакоев.

Выход фильма «Красный шелк» пройдет в особую дату — в год празднования 80-летия освобождения Китая от японских милитаристов. Эксперт подчеркнул, что этот день является для китайцев чрезвычайно важным, подобно тому, как для россиян — День Победы. Уже в начале года лидеры КНР и РФ обсудили юбилей и договорились о президентских визитах 9 мая и 3 сентября.

«Договорились о том, что председатель Китая Цзиньпин будет главным гостем России 9 мая на Красной площади, а 3 сентября главным гостем для Китая будет именно президент России Владимир Путин на площади Тяньаньмэнь. Где будут отмечаться вот, собственно, эти события победы уже над японскими захватчиками», — сказал Санакоев.

Также эксперт отметил, что для Китая Вторая мировая война началась гораздо раньше, чем в 1939 году, и именно эта война стала определяющей точкой в исторической памяти страны. Показ «Красного шелка» в такой торжественный момент, по его словам, обязательно привлечет внимание китайской аудитории, подчеркивая значение национальной истории и общих побед.

Заместитель председателя общества российско-китайской дружбы подчеркнул, что «Красный шелк» повествует о 1927 году, в котором произошел единственный съезд Компартии Китая за рубежом.

«И прошел он фактически в Москве, в Подмосковье. До сих пор сохранилось это здание. Кстати, его привели в очень хорошее состояние. Сейчас там музей 6-го партсъезда КПК», — рассказал Санакоев.

Вся драматическая линия фильма строится на том, что партия Гоминьдан активно препятствовала китайским коммунистам, не давая им возможности отправиться на этот съезд. Именно вокруг этих событий и разворачивается сюжет картины.

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