Памятник защитникам Отечества открыли во дворе школы «Город Солнца»

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Ученики и педагоги почтили память воинов, возложили цветы и провели тематический урок.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Памятник в честь героев Великой Отечественной войны, а также тех, кто в наши дни защищает Родину, открыли сегодня во дворе школы «Город Солнца» в подмосковных Мытищах.

Ученики и педагоги возложили цветы, прозвучали слова благодарности. В советское время в здании школы находилась дача полководца Ворошилова. Здесь собирались генералы, обсуждали стратегические вопросы. И сегодня же была открыта памятная табличка, посвященная военачальнику.

Школьники изучают биографию маршала, проводят исторические исследования.

«У нас в школе много лет проходит акция „Бессмертный полк“. В этом году мы примкнули к акции „Сирень Победы“. Задача взрослых педагогов привить то уважительное отношение к этому празднику, которое каждый ребенок должен пронести через все свои годы. И передать следующим поколениям», — поделилась директор школы «Город Солнца» Елена Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области прошла акция «Поезд Победы».

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