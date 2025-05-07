Память нельзя переписать: в Курской области прошла акция «Поезд Победы»

В числе пассажиров состава — ветераны, руководители ветеранских организаций и юные куряне.

В Курской области состоялась акция «Поезд Победы». Состав проследовал от станции Курск до станции Поныри и обратно. Важная часть мероприятия — возложение цветов на мемориальном комплексе «Курская битва» в Поныровском районе.

«Эта замечательная акция проходит по инициативе железнодорожников. Но у каждого в душе есть свой „Поезд Победы“. Солдаты СВО — это внуки и правнуки той победы, где был сломан хребет нацистской гадине», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

На каждой из станций «Поезда Победы» была организована концертная программа. Так, на станции «Свобода» Хинтшейн поздравил местных жителей с приближающимся праздником. На «Золотухино» ветеранов Великой Отечественной войны уже не осталось, однако память о них трепетно хранят — участники акции возложили цветы к памятнику погибших воинов. Рядом со станциями дежурили медики и правоохранители.

В числе пассажиров «Поезда Памяти» было множество молодых людей. Среди них — семьи участников СВО и жителей Суджи, куряне-юноармейцы, участники Движения первых, школьники и ученики кадетских классов.

«Они уже впитывают не только эту атмосферу, но и историческую правду. Память, которую нельзя переписать, несмотря на усилия всех наших недругов», — отметила депутат Государственной думы РФ Екатерина Харченко.

Конечная станция маршрута — Поныри — это поселок, оказавшийся в 1943 году в центре обороны на северном фасе Курской дуги. Ожесточенные бои здесь продолжались несколько дней.

Станции Мармыжи, Кшень, Охочевка и Черемисинво будут отремонтированы после 9 мая. Об этом сообщил замначальника Московской железной дороги Мухарбек Озиев.

«Сегодня мы на каждой остановке возлагали цветы к мемориалам, чтили память наших дедов и прадедов, которые в 1945 подарили нам победу. И я уверена сейчас, в XXI-м веке, наши воины света тоже принесут нам победу. Сделают так, чтобы наши дети учились, росли и имели возможность создавать семьи. Чтобы жизнь в России продолжалась под мирным небом», — резюмировала Екатерина Харченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Харченко встретилась с волонтерами Курской области.