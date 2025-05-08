Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым

Начало действовать перемирие, которое в одностороннем порядке объявила Россия на время праздничных мероприятий. О том, что наша армия в ближайшие три дня не получит приказа о начале боевых действий, заявил Верховный главнокомандующий.

Однако конкретного ответа из Киева не поступило, и поэтому пресс-секретарь президента чуть позже был вынужден оговориться, что если ВСУ позволят себе атаковать хоть на каком-то участке, то мы нанесем максимально адекватный ответ.

И не случайно именно сегодня, за несколько часов до начала перемирия, президент встречается с Рамзаном Кадыровым, и первое, о чем они говорят, — о вкладе бойцов подразделения «Ахмат» в специальную военную операцию. За время ее проведения из республики было направлено более 50 тысяч человек, почти каждый второй — доброволец.

Глава государства поделился впечатлениями от центра подготовки спецназа, который посещал, когда был с визитом в регионе.

«На данный момент в зоне находится более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа „Ахмат“ и сводный отряд МВД по Чеченской Республике. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 бойцов отмечены государственными наградами», — заявил на встрече с президентом Рамзан Кадыров.

«Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональны. Я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России. Подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня. И воюют здорово. Прекрасно воюют. До сих пор, практически ежедневно, мне начальник генштаба докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения. Ну и, как правило, упоминает, конечно, и тех ребят, которые прошли подготовку у вас. „Ахмат“, но и не только „Ахмат“, у вас ведь и проходят ребята из других регионов и воюют блестяще», — подчеркнул Владимир Путин.

Говоря об экономическом развитии, президент назвал рекордными темпы строительства в регионе. Там возводится восемь миллионов квадратных метров жилья в год.