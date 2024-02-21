«Порту» против «Арсенала»: Лига чемпионов возвращается на экраны

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 21 февраля
Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какие известные команды выйдут сегодня на футбольное поле?
Самый главный турнир Европы — Лига чемпионов — снова возвращается на экраны. Сегодня, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени пройдут матчи 1/8 финала турнира. Об этом событие напомнило издание dni.ru.
Португальский клуб «Порту» из одноименного города примет у себя лондонский «Арсенал». В это же время в Неаполе «Наполи» сыграет с испанской «Барселоной». Команды пройдут дальше по результатам двух игр. Предстоящие матчи станут первыми для клубов в 1/8 Лиги чемпионов в этом сезоне.
Вчера, 20 февраля, вничью сыграли голландский ПСВ и немецкая «Боруссия Дортмунд» (1:1). Также итальянский «Интер» одержал победу над испанским «Атлетико Мадрид». Результат — 1:0.
Ранее 5-tv.ru писал, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет клуб до конца сезона. Немецкая команда решил расторгнуть контракт с коучем.
- 14 авг
- «Звезда в шоке»: Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов
- 31 мая
- В поисках виноватых: финал Лиги Чемпионов разрастается до международного скандала
- 29 мая
- Финал Лиги Чемпионов обернулся давкой и беспорядками в Париже
- 14 дек
- Аршавин вытащил не те шары на жеребьевке Лиги чемпионов
- 9 дек
- Абрамович приезжал в Петербург на матч «Зенит» — «Челси»
- 8 дек
- «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
- 8 дек
- Главный тренер «Зенита» о предстоящем матче с «Челси»: «Выкладываться по максимуму»
- 7 дек
- Судьи из Нидерландов обслужат матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси»
- 24 нояб
- «Зенит» сыграл в ничью со шведским «Мальме» в матче группового этапа ЛЧ
- 3 нояб
- «Зенит» все еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: что ему нужно и каковы шансы
Читайте также
74%
0.09 99.90
0.34
Нашли ошибку?