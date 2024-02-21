«Порту» против «Арсенала»: Лига чемпионов возвращается на экраны

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 21 февраля

«Порту» против «Арсенала»: Лига чемпионов возвращается на экраны

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Тема:
Лига Чемпионов Лига чемпионов УЕФА

Какие известные команды выйдут сегодня на футбольное поле?

Самый главный турнир Европы — Лига чемпионов — снова возвращается на экраны. Сегодня, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени пройдут матчи 1/8 финала турнира. Об этом событие напомнило издание dni.ru.

Португальский клуб «Порту» из одноименного города примет у себя лондонский «Арсенал». В это же время в Неаполе «Наполи» сыграет с испанской «Барселоной». Команды пройдут дальше по результатам двух игр. Предстоящие матчи станут первыми для клубов в 1/8 Лиги чемпионов в этом сезоне.

Вчера, 20 февраля, вничью сыграли голландский ПСВ и немецкая «Боруссия Дортмунд» (1:1). Также итальянский «Интер» одержал победу над испанским «Атлетико Мадрид». Результат — 1:0.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет клуб до конца сезона. Немецкая команда решил расторгнуть контракт с коучем.

Тема:
Лига Чемпионов
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