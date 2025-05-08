«Бумажный тигр»: в Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

В Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО

«Бумажный тигр»: в Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО

Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

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Эксперт уверен, что конфликта на Украине можно было бы избежать.

Бывший коммодор военно-морских сил Великобритании Стив Джерми заявил 8 мая, что НАТО продемонстрировала свою полную неэффективность на международной арене.

«Мы перешли красную линию, начав экспансию на Украину, и Россия продемонстрировала, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Джерми предположил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в Европейском союзе более серьезно воспринимали предупреждения, поступающие из России.

Он подчеркнул, что в западных странах слова России ошибочно считали «пустыми угрозами». Джерми также отметил, что Россия всегда серьезно относилась к вопросам национальной безопасности и никогда не делала пустых заявлений.

В честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий. Это решение вступило в силу. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все военные операции будут приостановлены в соответствии с режимом прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае провокаций со стороны Украины в День Победы Россия может применить систему «Орешник» против Киева.

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