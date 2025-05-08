«Наивысший за всю историю уровень»: Путин об отношениях России и Китая

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Путин: отношения РФ и КНР достигли наивысшего за всю историю уровня

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Президент отметил, что основа партнерства между государствами — это принципы равноправия, взаимовыручки и дружбы.

Отношения РФ и КНР достигли наивысшего за всю историю уровня. Об этом говорил президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.

«Наше общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. Эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что восстановление мира стоило народам России и Китая больших потерь. Сегодня государства выступают за сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и Победе, противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма.

«Мы с господином Си Цзиньпином держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российско-китайского партнерства», — добавил российский лидер.

Путин сообщил, что в ходе переговоров главы РФ и КНР предметно рассмотрели взаимодействия в сфере политики и безопасности, экономические связи и культурно-гуманитарные обмены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле началась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина. Российский лидер тепло приветствовал своего китайского коллегу, назвав его дорогим другом. Он поблагодарил Си Цзиньпина за принятое приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.

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