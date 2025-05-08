Баланова назвала «Красный шелк» национальным фильмом в РФ и Китае

Фильм «Красный шелк» — первая в современной истории совместная работа РФ и Китая, которая в обеих странах была отмечена почетным статусом национального проекта. Об этом сообщила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Это первый в современной истории совместный российско-китайский фильм, который получил печать Дракона, то есть разрешение на прокат в Китае как национальный фильм. То есть этот фильм является национальным фильмом и в России, и в Китае», — рассказала глава холдинга.

Баланова отметила, что фильм способствует развитию совместного российско-китайского кинопроизводства и дает дорогу подобным проектам в дальнейшем.

8 мая НМГ и Медиакорпорация Китая заключили важное соглашение о сотрудничестве в ходе визита китайской делегации в РФ на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что общими усилиями двух государств российско-китайские отношения продолжают развиваться.